Usa: processo al repubblicano George Santos, ex collaboratore si dichiara colpevole

- Un ex collaboratore di George Santos, recentemente incriminato per frode, riciclaggio di denaro e appropriazione indebita di fondi pubblici, si è dichiarato colpevole nel quadro del processo avviato tre mesi fa nei confronti del deputato repubblicano. Samuel Miele, che in passato si è occupato della raccolta fondi per la campagna elettorale di Santos, è stato incriminato da un tribunale federale di Long Island per avere impersonato un collaboratore di Kevin McCarthy, ex presidente della Camera dei rappresentanti, al fine di ottenere donazioni per il deputato di New York. La notizia arriva un mese dopo che Nancy Marks, ex tesoriera della campagna elettorale di Santos, si è dichiarata colpevole di reati finanziari. (Was)