Autonomia: De Priamo (Fd'I), da Commissione lavoro qualificante che rafforza provvedimento

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- "Oggi si è concluso in commissione Affari costituzionali l'esame degli emendamenti sul disegno di legge sull'Autonomia differenziata. Un lungo ed articolato percorso caratterizzato da un confronto aperto tra maggioranza e opposizione per il quale si deve ringraziare in particolar modo il presidente Alberto Balboni che con grande esperienza e capacità ha condotto in porto il provvedimento, al quale mancano solo le dichiarazioni di voto, senza mai sottrarsi al confronto, tanto che ben 44 emendamenti delle opposizioni sono stati approvati". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, componente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. "Siamo, inoltre, particolarmente soddisfatti per il lavoro svolto dai senatori di Fratelli d'Italia che nell'insieme ha indubbiamente rafforzato il provvedimento con alcuni importanti emendamenti che, tra le altre cose, rafforzano il ruolo del Parlamento nella definizione dei Lep e delle intese, prevedono la possibilità del presidente del Consiglio di monitorare e anche di interrompere le intese se necessario, garantiscono la coesione nazionale e la tutela delle regioni svantaggiate e di quelle che non vogliano richiedere nuove funzioni. Insomma un grande lavoro che consentirà di inserire questo provvedimento a pieno titolo nella stagione di riforme del governo Meloni che vedrà presto partite sempre in Senato la discussione sulla riforma per la elezione diretta del presidente del Consiglio", conclude.(Rin)