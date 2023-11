Usa: processo a Trump in Georgia, accusa chiede maggiori garanzie su interlocuzioni con testimoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della contea di Fulton, in Georgia, hanno presentato una mozione di emergenza per impedire la diffusione al pubblico dei materiali e delle informazioni relative al processo a Donald Trump per le interferenze elettorali che hanno avuto luogo nello Stato dopo le elezioni del 2020. La richiesta è stata avanzata dall’ufficio della procuratrice distrettuale Fani Willis, dopo che la stampa statunitense ha pubblicato una serie di video relativi alle conversazioni tra alcuni degli imputati e i funzionari pubblici. Tra questi figurano alcune deposizioni rilasciate dagli avvocati Jenna Ellis, Sidney Powell e Kenneth Chesebro, nel quadro dei rispettivi patteggiamenti concordati con le autorità giudiziarie durante il processo. L’ufficio della procuratrice distrettuale ha quindi presentato una mozione per “proteggere” le prove e i materiali riguardanti il processo giudiziario, affermando che la loro pubblicazione è “chiaramente tesa ad intimidire i testimoni, esponendoli a minacce di varia natura”. (Was)