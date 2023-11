Rifiuti: Gava, mondo produttivo all’avanguardia in economia circolare, governo lo sostiene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un mondo produttivo assolutamente all’avanguardia nell’economia circolare e come governo dobbiamo continuare ad accompagnarlo sotto il punto di vista delle semplificazioni e delle sburocratizzazioni, affinché vengano messi a terra nel più breve tempo possibile tutti gli investimenti che devono essere fatti". Lo ha detto il viceministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Vannia Gava, a margine del convegno “La sostenibilità nel mondo farmaceutico. Il valore sociale, ambientale ed economico”, promosso da Chiesi Italia e Federfarma. “Possiamo vantare eccellenti target già raggiunti, se pensiamo che, nel 2021, sotto il punto di vista degli imballaggi, abbiamo già raggiunto quelli che erano i target previsti al 2030, e oltre l’83 per cento dei rifiuti degli imballaggi viene recuperato”, ha ricordato Gava, sottolineando che “il percorso del governo in materia di sostenibilità è già avviato e sta andando avanti in condivisione con le associazioni di categoria, col mondo produttivo e col mondo del lavoro”. (Rin)