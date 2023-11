Medio Oriente: a Gaza entra un’equipe di Medici senza frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'equipe di Medici Senza Frontiere (Msf), composta da 15 persone (internazionali e palestinesi), è entrata oggi nella Striscia di Gaza dall'Egitto, attraverso il valico di Rafah. Lo riferisce un comunicato di Medici senza frontiere. La missione dell’equipe è supportare la risposta medica e chirurgica nella Striscia, dove il sistema sanitario, aggiunge la nota, è al collasso e i medici sono completamente esausti. Molti operatori palestinesi di Msf continuano a lavorare instancabilmente negli ospedali a Gaza, dove persone con ferite orribili e ustioni gravi, prosegue il comunicato, stanno affollando le strutture sanitarie a causa dei continui bombardamenti. "Faremo tutto il possibile per alleviare le sofferenze in questa situazione catastrofica. Continuiamo a chiedere un cessate il fuoco, unica soluzione in grado di porre fine a questo massacro e permettere agli aiuti di raggiungere chi ne ha bisogno", dichiara Christophe Garnier, capo progetto di Msf a Gaza. Il nuovo team di Msf sarà inizialmente dislocato nella parte meridionale della Striscia. A meno che non si arrivi a un cessate il fuoco, precisa infine la nota, ottenere un accesso continuo e senza ostacoli alla popolazione di Gaza rimarrà una sfida importante. La consegna di aiuti umanitari nel nord della Striscia, conclude il comunicato, rimane estremamente difficile e pericolosa a causa dell'insicurezza e dell'imprevedibilità dei bombardamenti, nonché delle operazioni militari a terra.(Com)