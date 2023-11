Usa: Senato voterà su finanziamenti di emergenza chiesti da Biden dopo il Ringraziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto presentato dall’amministrazione Biden per chiedere al Congresso finanziamenti di emergenza per gli aiuti ad Israele e Ucraina, il sostegno a Taiwan e la sicurezza dei confini sarà votato al Senato dopo la Festa del ringraziamento, mentre proseguono le trattative dei parlamentari in merito al passaggio sulla politica del governo per la gestione dei flussi migratori alla frontiera con il Messico. Lo ha annunciato ai giornalisti il leader della maggioranza democratica alla camera alta del Congresso, Chuck Schumer. “Vogliamo far approvare tutte le richieste avanzate dalla Casa Bianca: Ucraina, Israele, assistenza umanitaria e Indo-Pacifico”, ha detto, aggiungendo che i senatori stanno lavorando a livello bipartisan per concordare un pacchetto sulla sicurezza dei confini. (Was)