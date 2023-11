Germania: media, il giornalista Seipel è stato pagato in maniera occulta dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pluripremiato giornalista tedesco Hubert Seipel, autore di una biografia del presidente russo Vladimir Putin, è stato pagato in maniera occulta dalla Russia con centinaia di migliaia di euro. È quanto emerge da documenti riservati provenienti da Cipro, visionati dal settimanale “Der Spiegel” e dall'emittente televisiva “Zdf” nell'ambito dell'inchiesta giornalistica internazionale “Cyprus Confidential”.In particolare, nel 2018, Seipel ha sottoscritto un contratto di sponsorizzazione da 600 mila euro destinati a finanziare la stesura del suo saggio “Il potere di Putin. Perché l'Europa ha bisogno della Russia”, pubblicato nel 2021 dalla casa editrice Hoffmann und Campe di Amburgo. La controparte era la società di comodo De Vere Worldwide ​Corporation​, che ha sede nelle Isole Vergini britanniche. Dietro questa impresa si cela l'oligarca russo Alexej Mordashov, vicino a Putin e destinatario di sanzioni sia degli Stati Uniti sia dell'Ue a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Hoffmann und Campe ha affermato di essere stata del tutto all'oscuro dei finanziamenti russi per Seipel. A sua volta, il giornalista non ha negato di aver stipulato un contratto simile a quello con De Vere Worldwide Corporation nel 2013 per la pubblicazione del suo “primo libro su Putin”. Come nota “Zdf”, per cui Seipel ha lavorato, il giornalista “ha plasmato per anni l'immagine” del presidente russo in Germania, soprattutto con il documentario “Io, Putin”, trasmesso dall'emittente radiotelevisiva “Ard” nel 2012 sotto la supervisione della sua parte “Ndr”. (segue) (Geb)