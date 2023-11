Germania: media, il giornalista Seipel è stato pagato in maniera occulta dalla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In maniera analoga a Hoffmann und Campe, questa azienda si è dichiarata all'oscuro dei fondi occulti ricevuti da Seipel. Per “Zdf”, il biografo di Putin è “il primo caso noto di un influente giornalista occidentale che ha ricevuto generosi e, soprattutto, segreti flussi di denaro dall'élite russa” attorno al titolare del Cremlino. Ci si chiede ora se si sia trattato di un tentativo di influenza da parte di Mosca, mentre Seipel è da tempo criticato per un “atteggiamento acritico” nei confronti del governo russo. Il giornalista ha ammesso che Mordashov ha sostenuto i suoi “progetti di libri”, ma ha negato che ciò abbia compromesso la sua imparzialità. Al riguardo, Seipel ha evidenziato come il contratto con la De Vere Worldwide International stabilisse che “nessun obbligo” era previsto nei confronti dello sponsor in merito a “contenuto e composizione” di “Il potere di Putin”. Tuttavia, il giornalista non ha spiegato perché non abbia rivelato i pagamenti ricevuti dalla società dell'oligarca russo. Interpellati da “Zdf” sulla questione, Mordashov e il Cremlino non hanno risposto. (Geb)