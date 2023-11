Germania: arrestato iracheno sospettato di militanza nello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un iracheno è stato arrestato ieri a Freiberg, in Sassonia, su mandato della Procura generale federale (Gba) perché sospettato di militanza nello Stato islamico. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il detenuto si sarebbe unito all'organizzazione terroristica nel 2013 come combattente. Tra l'autunno del 2016 e la primavera del 2017, il sospetto jihadista sarebbe stato attivo nella “amministrazione” del sedicente “califfato” in Iraq settentrionale. (Geb)