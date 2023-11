Roma: Baglio-Corbucci-Cicculli (Pd), ok dell'aula al manifesto degli stati generali delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appena approvato in Aula la delibera che consentirà alla Capitale di recepire e adottare le linee guida 'Le Città delle Donne - Stati Generali delle Donne', quale dichiarazione d'intenti per la diffusione di una cultura di politiche inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità e promuovere azioni positive che vadano nella direzione delle pari opportunità". Così in un comunicato Riccardo Corbucci, presidente della commissione Roma Capitale, Valeria Baglio capogruppo del Pd in Campidoglio e Michela Cicculli, presidente della commissione Pari Opportunità. "È indispensabile accelerare i processi di cambiamento attraverso un lavoro di squadra che coinvolga istituzioni, associazioni e mondo scolastico, capace di agire a 360 gradi per far sì che la parità di genere diventi la condizione e non solo l'obiettivo per lo sviluppo sostenibile e democratico della nostra città, che vogliamo assuma un volto femminile, plurale e inclusivo". (segue) (Com)