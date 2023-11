Roma: Baglio-Corbucci-Cicculli (Pd), ok dell'aula al manifesto degli stati generali delle donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a questo provvedimento "la Capitale - si legge ancora - potrà essere capofila nella lotta al superamento delle diseguaglianze di genere e della cultura patriarcale a partire dalle opportunità economiche, favorendo l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro, aprendo le imprese alla managerialità femminile e ripensando il lavoro nell'ottica della conciliazione tempi di vita e di lavoro. Passando per il superamento del divario retributivo di genere attraverso l'introduzione di misure di contrasto alla disparità salariale, fino ad arrivare al contrasto della violenza di genere attraverso l'educazione all'affettività e al rispetto nelle scuole, all'adozione di politiche sociali quali l'attivazione di sportelli di ascolto e centri antiviolenza e di politiche di rigenerazione urbana per favorire l'accessibilità delle donne ai diversi spazi delle città, che devono diventare più vivibili e sicuri per tutti." concludono i consiglieri Riccardo Corbucci, Valeria Baglio e Michela Cicculli. (Com)