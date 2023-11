Emirati: ambiente e tecnologia nella prima giornata del Global Media Congress

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa ad Abu Dhabi la prima giornata del Global Media Congress presso il Centro Espositivo Nazionale (ADNEC). L’evento, che durerà fino a giovedì 16 novembre, è stato caratterizzato da una fitta agenda di presentazioni, tavole rotonde e discorsi programmatici che hanno riunito personaggi di spicco del mondo dei media, della comunicazione e della tecnologia. Nel discorso di apertura Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro di Stato per la tolleranza e la coesistenza degli Emirati Arabi Uniti, ha sottolineato il potere dei media nel promuovere la cooperazione internazionale, la condivisione di valori e interessi. Mohammed Jalal Al Rayssi, direttore generale dell'Agenzia di stampa degli Emirati (Wam) e presidente del comitato organizzatore superiore per il Global Media Congress, ha osservato che "questo evento offre un ampio spazio per condividere idee sulle sfide contemporanee affrontate dal settore dei media insieme a opportunità di investimento che ci aiutano a promuovere le migliori pratiche professionali in più settori dei media”. (segue) (Res)