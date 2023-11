Emirati: ambiente e tecnologia nella prima giornata del Global Media Congress (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare attenzione è stata posta al ruolo che i media possono svolgere nell'affrontare le questioni ambientali e il cambiamento climatico. Humaid Matar Al Dhaheri, amministratore delegato e ceo del gruppo ADNEC, ha dichiarato: “Le sessioni di oggi hanno affermato il potenziale dei media per evidenziare le principali questioni ambientali e di cambiamento climatico e il potere a promuovere un cambiamento reale per proteggere gli ecosistemi globali”. Il Congresso di quest'anno ospiterà anche cinque eventi collaterali – alcuni dei quali si terranno per la prima volta – che includono la piattaforma per l'innovazione e le startup con oltre 24 startup, la sezione formazione e istruzione con più di 30 workshop, i Future Media Labs con discussioni a livello d'élite in sei sessioni chiuse, la sezione Influencer Innovation con sessioni di dialogo dedicate e una sessione sui nuovi media e tavole rotonde con esperti, relatori, innovatori e leader dei media globali. (Res)