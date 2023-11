Roma: si apre voragine a Corso Francia, presidente Municipio XV "Acea sul posto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta una voragine in Corso Francia, a Roma, provocando la chiusura della strada in entrambe le direzioni e deviazioni al traffico. È successo questo pomeriggio, intorno alle 16:30, all'altezza di via Flaminia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del gruppo Cassia della polizia locale. La chiusura è stata disposta dai pompieri, deviazioni del traffico su via Flaminia e via di Vigna Stelluti. il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati, sui suoi canali social ha affermato che “nell’ambito di un intervento di AceaAto2 di riparazione di una perdita idrica, inizialmente confinata tra il marciapiede e il lato della strada, visto l’aumento copioso di acqua durante le lavorazioni, per precauzione si è resa necessaria la chiusura di entrambe le carreggiate. Oltre alle squadre di AceaAto2 – ha aggiunto il presidente - sono presenti sul posto anche i vigili del fuoco e la nostra polizia locale, che ringrazio. Attendiamo gli sviluppi sull’individuazione del danno, per cui al momento vista la complessità non conosciamo le tempistiche di risoluzione, ma su cui le squadre saranno a lavoro per tutta la notte”.(Rer)