Diritti: Scalfarotto (Iv), a Padova sopruso inaccettabile per uno Stato di diritto

- "Voglio ricordare che oggi a Padova inizia questo incredibile processo in cui lo Stato pretende di definire cosa sia la famiglia. È un sopruso inaccettabile.- Così Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva - Il Centro - Renew Europe intervenuto in aula al Senato sul processo di Padova alle mamme arcobaleno - “Lo Stato sta permettendo ai giudici di entrare nelle case delle persone, nei legami affettivi più intimi e personali e di poter dare nel merito una definizione di famiglia valida per il diritto, ma che non coincide assolutamente con i principi di uno Stato che si vanta di essere la culla del diritto stesso. È un momento veramente oscuro per il nostro Paese”, conclude Scalfarotto (Com)