Fvg: Celotti-Cosolini (Pd), serve una legge sul suicidio medicalmente assistito

- Serve una legge che riconosca il suicidio medicalmente assistito, così come garantito dalla sentenza della Corte Costituzionale. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del Partito democratico, Manuela Celotti e Roberto Cosolini, a margine delle audizioni che si sono tenute oggi in III Commissione in Consiglio regionale per discutere la mozione e la proposta di legge di iniziativa popolare sul tema del fine vita. Per i due esponenti dem, tale riconoscimento è “un passo necessario che la politica e le istituzioni non possono ignorare. È perciò necessaria una legge che tuteli un diritto riconosciuto e garantisca tutti: chi soffre in maniera estrema e chi opera". Secondo Celotti va riconosciuta "la possibilità, e quindi il dovere, di dare una risposta certa ai cittadini e alle cittadine di questa regione. Se altre Regioni, non a statuto speciale come il Veneto e l'Abruzzo, ritengono di poter legiferare in materia, è deludente - prosegue la consigliera dem - che la maggioranza di una Regione a Statuto speciale abbia dei dubbi sulla possibilità legislativa su questo tema". Per Cosolini, “arrivare all'approvazione della norma è importante proprio per definire e dare certezza a un percorso strutturato che dia attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale. La proposta di legge non vuole introdurre l'eutanasia in Friuli Venezia Giulia, né potrebbe farlo, ma garantisce in modo certo l'applicazione di un diritto già riconosciuto", conclude il consigliere regionale. (Frt)