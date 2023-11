Camera: opposizioni all'attacco di Ciriani sul Regolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Le osservazioni ed i rilievi del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, sul Regolamento della Camera, sono finite nel mirino delle opposizioni. “Sono qua a richiedere che il presidente della Camera tuteli ruolo e funzioni di questa istituzione. Un ministro, per di più per i Rapporti con il Parlamento, non può permettersi di definire bizantinismi i Regolamenti di un ramo del Parlamento”, le parole pronunciate in Aula dal deputato del Partito democratico, Federico Fornaro. “Si sta oltrepassando ogni limite di buon senso e di cortesia istituzionale”, ha sottolineato dal canto suo la deputata del Movimento cinque stelle, Valentina D’Orso. “Invitiamo il ministro per i Rapporti con il Parlamento a tenere rapporti con il Parlamento. Siamo davanti ad una delle due Camere che non è stata mai chiamata in causa, in prima lettura, su nessuna delle riforme in campo. Non si può trattare così il Regolamento - ha affermato il vicecapogruppo di Alleanza verdi e sinistra a Montecitorio, Marco Grimaldi -. È una discussione che lasciamo al presidente della Camera. Spero che Ciriani venga quanto prima a dire la sua opinione e soprattutto che la smetta di attaccare quello che è parte del nostro lavoro”. (Rin)