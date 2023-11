Italia-Albania: incontro Nordio-omologo Manja, focus su trasferimento detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro questo pomeriggio tra il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il suo omologo albanese, Ulsi Manja. Nel quadro degli "eccellenti rapporti" tra i due Paesi, resi ancor più solidi dalla firma del recente protocollo sull’immigrazione da parte della presidente Giorgia Meloni e del primo ministro albanese Edi Rama, i due guardasigilli - informa il ministero della Giustizia - hanno assicurato la volontà politica di dare effettiva attuazione al protocollo bilaterale, firmato nel 2017, per il trasferimento dei detenuti albanesi dalle carceri italiane a quelle del Paese d'origine. Negli ultimi anni, il trasferimento è avvenuto per diverse decine di persone. Al 7 novembre 2023, erano 1.940 i cittadini albanesi in custodia negli istituti penitenziari italiani, di cui 1.313 con sentenza definitiva. Nel corso dell’incontro, il ministro Nordio ha auspicato uno sforzo congiunto per agevolare le procedure di trasferimento e garantito al suo omologo il massimo supporto da parte dell’Amministrazione penitenziaria italiana, per avviare un circuito virtuoso che garantisca e agevoli il trasferimento dei detenuti in Albania. A margine dell’incontro tra i due ministri, si sono svolti colloqui fra le due amministrazioni penitenziarie e altri seguiranno a breve per affrontare le questioni tecniche e dare seguito alla volontà politica confermata nel corso del cordiale incontro in via Arenula. (Com)