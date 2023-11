Piemonte: Valle (Pd), lavori Pronto Soccorso Molinette partono a due anni da annunci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 ottobre 2022 la Giunta annunciava l’avvio della prima fase del piano degli interventi urgenti da effettuarsi nell’ospedale: 14 opere prioritarie per un valore di circa 32 milioni di euro. Oggi abbiamo appreso che l’avvio dei lavori per gli interventi sul Pronto soccorso inizieranno 'presumibilmente' nel giugno del 2024, quasi due anni dopo e giusto dopo la scadenza elettorale. Lo ha affermato il consigliere regionale del Piemonte Daniele Valle rispondendo alle parole dell'assessore alla Sanità Luigi Icardi sui lavori nel pronto soccorso delle Molinette. "Nel frattempo è stata inaugurata in pompa magna una porta scorrevole all’ingresso delle Molinette. Monitoreremo la situazione e, soprattutto, vigileremo affinché, una volta partito il cantiere, venga garantita l’operatività del Pronto soccorso e la continuità dei servizi", ha concluso.(Rpi)