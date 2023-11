Energia: Mazzoncini (A2A), ricominciare investimenti in idroelettrico, scadenza 2029 rischia rallentamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nel Decreto energia c’è un’ipotesi di articolo che parla delle concessioni idroelettriche, qui il tema è come accelerare gli investimenti” nel settore. L’idroelettrico, nel 2022, “ha ampiamente dimostrato di poter diventare un problema, oggi senza un idroelettrico performante non si possono raggiungere gli obiettivi”. Bisogna ricominciare a investire sull’idroelettrico e la scadenza delle concessioni al 2029 rischia di creare un rallentamento degli investimenti, che invece è importante partano subito”. A dirlo è Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, commentando i risultati dei primi nove mesi del 2023. Esiste l’ipotesi che dà la possibilità alle Regioni di riassegnare le concessioni a fronte di “comprovati investimenti” ha spiegato l’Ad, aggiungendo che “su questo ci sarà una necessità di confronto con la commissione europea, ma devo dire che non siamo particolarmente preoccupati perché oggi non c'è una norma europea che impone le gare e gli impegni del Pnrr prevedono la necessità di accelerare gli investimenti”. Mazzoncini ha quindi concluso che “ci sembra che questa norma raggiunge questo obiettivo”.(Rem)