Fvg: Cabibbo (FI), no a derby ideologico sul fine vita

- Il dibattito sul fine vita non va ridotto a un derby ideologico. Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Andrea Cabibbo, a margine delle audizioni che si sono tenute oggi in III Commissione in Consiglio regionale per discutere la mozione e la proposta di legge di iniziativa popolare sul tema del fine vita. "La vera libertà è affrancare il sofferente dalla sofferenza, dal dolore e, aspetto determinante, dalla solitudine. Rispettiamo tutte le opinioni, ma non giochiamo con la vita delle persone", afferma l’esponente di FI. "Non lascio che si usi la leva del pietismo per introdurre norme che presentano palesi forzature ideologiche. È giusto porre l'accento sul principio dell'autodeterminazione, ma non possiamo interpretare questo concetto assecondando la logica di chi vuole accompagnare il sofferente verso una morte più veloce. La nostra è una posizione di sostegno alla vita e dobbiamo mettere le istituzioni nella condizione di scegliere non solo la guarigione ma anche la cura", prosegue Cabibbo. "L'innovazione e la ricerca compiono passi molto significativi per migliorare le condizioni di vita. Scegliamo la vita, anche se difficile, ma mai la morte facile", conclude. (Frt)