Veneto: assessore Cultura, Premio Settembrini celebra la miglior letteratura di novelle e racconti (2)

- "Le volontà testamentarie di Arnaldo Settembrini, fondatore del premio nel 1959 in memoria della moglie, scrittrice di novelle, Leonilde Castellani Settembrini, sono state pienamente rispettate – ha spiegato -. Lui ha voluto che fosse la Regione del Veneto ad occuparsi del premio e in sessant'anni di attività posso dire con orgoglio che questo appuntamento imprescindibile della cultura italiana ha conquistato l'attenzione di personaggi illustri della letteratura italiana come Italo Calvino, Aldo Palazzeschi e Dino Buzzati, e acquista un'importanza ogni anno maggiore. La tradizione della novella italiana ha svolto un ruolo importante nella formazione dei giovani intellettuali e scrittori. La bravura, lo stile e l'intensità delle storie narrate dai finalisti selezionati ne sono la prova tangibile". "Il Premio Settembrini – ha concluso Corazzari - celebra il valore della letteratura e della cultura che in Veneto e nel resto dell'Italia, è profondo e diversificato, permeando molti aspetti della vita quotidiana, dell'educazione e dello sviluppo sociale ed economico. Progettare, gestire e impegnarsi in progetti di cultura, come sta facendo oggi la Regione anche con una miriade di altre iniziative, significa promuovere la creatività e contribuire alla ricchezza e all'identità di una comunità. Attraverso la cultura, e in particolar modo la letteratura, siamo in grado di esplorare la ricchezza della diversità umana, contribuire alla nostra visione del mondo, preservare la nostra storia e creare un futuro più inclusivo e stimolante". (Rev)