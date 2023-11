Roma: Avs, revisione Paesc, bene efficientamento energetico, ribadiamo no a inceneritore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento di revisione e aggiornamento del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (Paesc) "è una fotografia chiara ma complessa che descrive la direzione intrapresa dalla città di Roma per dare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 sulla sostenibilità ambientale. Pensiamo ad esempio a tutto il lavoro che si sta compiendo in ambito dell'efficientamento energetico, e che mai era stato fatto prima d'ora, con il programma di rigenerazione e riqualificazione edilizia degli istituti scolastici e i progetti del Pnrr, fatti salvi i tagli che vengono paventanti a livello governativo. Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini del Coordinamento verdi-sinistra Ferdinando Bonessio, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli. "In attesa dei decreti attuativi che dovranno essere emanati dal governo entro fine mese - aggiungono - pensiamo anche a quegli strumenti e atti di cui Roma si sta dotando per procedere alla realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili che rappresenteranno una delle più grandi rivoluzioni nel campo dell'autoproduzione di energia e che libererà tante famiglie soprattutto quelle a basso reddito dalla schiavitù delle bollette energetiche". (segue) (Com)