Roma: Avs, revisione Paesc, bene efficientamento energetico, ribadiamo no a inceneritore (2)

- "Insomma - proseguono i consiglieri capitolini - un grande sforzo in ottica di contenimento delle emissioni e di azione di contrasto ai cambiamenti climatici che è stato messo in campo da questa Amministrazione grazie anche all'istituzione dell'Ufficio per il Clima diretto dal dottor Zanchini e a cui riconosciamo l'ottimo lavoro fatto. Nella direzione della sostenibilità ambientale si muove ad esempio anche l'ambizioso progetto di realizzazione di 30 centri del riuso sparsi su tutto il territorio per il trattamento dei rifiuti, e gli impianti che dovranno lavorare plastica, carta e frazione organica. Allo stesso tempo però ribadiamo ancora una volta la netta contrarietà del Coordinamento Verdi-Sinistra alla costruzione di un inceneritore perché va contro i concetti base dell'economia circolare e per questo continueremo a opporci in tutte le sedi a sostegno delle comunità dei territori interessati. È un chiaro rapporto che, come Coordinamento, abbiamo instaurato sin dall'inizio con la maggioranza ma che ci vede continuare a fare parte convintamente di questa stessa coalizione condividendone obiettivi e indirizzi. Primo fra tutti i progetti di mobilità sostenibile con il sostegno alla cura del ferro e la battaglia per il reperimento dei fondi nazionali per la chiusura dell'Anello Ferroviario che è un'opera strategica e imprescindibile per lo sviluppo sostenibile di questa città", concludono Bonessio, Luparelli e Cicculli. (Com)