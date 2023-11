Campania: Grant (Lega), in Campania partito in salute, buon lavoro a Durigon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Durigon succede a Valentino Grant nel ruolo di coordinatore regionale della Lega in Campania. “Ringrazio il vice premier Matteo Salvini per la fiducia che mi ha dato in questi anni alla guida del partito in Campania e per l'opportunità in vista del prossimo turno elettorale per il Parlamento europeo”, ha commentato Grant, che sarà candidato al Parlamento europeo. “Auguro buon lavoro e un sincero in bocca al lupo al senatore Claudio Durigon che guiderà la Lega campana nell'immediato futuro. Il suo pragmatismo e la sua spiccata propensione per l'organizzazione di strutture complesse sono un valore aggiunto”, ha aggiunto. Grant ha fatto quindi una disamina della Lega in Campania: “Lascio un partito, in salute e in crescita, che in questi anni si è reso protagonista sulla scena politica del centrodestra campano. Nel Consiglio regionale siamo il primo partito di opposizione. La Lega campana, ad oggi, grazie anche a Durigon, può contare su 2 sottosegretari, un eurodeputato, tre parlamentari, quattro consiglieri regionali, numerosi sindaci, consiglieri provinciali, comunali e oltre cento amministratori. Siamo pronti, grazie al sostegno del governo e dei ministri della Lega, ad aprire una stagione di riscatto per il Meridione, anche in Europa”, ha concluso l’eurodeputato. (Ren)