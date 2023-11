Concorrenza: Scurria (Fd'I), con ddl liberalizziamo mercati, semplifichiamo Italia, difendiamo asset strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approviamo oggi il ddl Concorrenza nel pieno rispetto delle tempistiche e nonostante i gufi che ormai da un anno lavorano costantemente per farci fallire. Stiamo rimuovendo tutti quegli ostacoli che imbrigliano il mercato, tutelando i consumatori. Agiamo per dare una nuova immagine al nostro Paese: esattamente il contrario di ciò che si è fatto fino a oggi". Lo ha detto in Aula il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Scurria. "Liberalizziamo i mercati, cambiamo l'Italia, la semplifichiamo, la apriamo. Sburocratizziamo. Liberiamo le energie. Abbattiamo i monopoli. Rappresentiamo uno Stato che, per stare a testa alta nel mondo, deve tutelare i suoi asset strategici. Secondo la nostra visione concorrenza e interesse nazionale possono convivere. Le nostre aziende devono lavorare senza vincoli e ci battiamo ogni giorno per garantirlo. Non facciamo privatizzazioni che fanno comodo a qualcuno come fatto da alcuni governi rossi. Noi difendiamo i nostri cittadini e in questo difendiamo la sovranità nazionale", ha concluso.(Rin)