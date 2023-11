Ucraina: Borrell, Ue deve fare di più e più rapidamente, industria bellica sposti priorità produzione su Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'industria europea degli armamenti esporta molto ai Paesi terzi. Per consegnare più munizioni all'Ucraina e rispettare l'obiettivo di fornitura di un milione di munizioni a Kiev entro marzo 2024, le aziende europee "dovrebbero cercare di spostare la priorità di produzione verso l'Ucraina". La richiesta arriva direttamente dall'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al Consiglio Ue Difesa di Bruxelles. Dalla prima fase del piano di consegna, ha dichiarato Borrell nel corso della conferenza stampa al termine della riunione ministeriale in Belgio, "abbiamo raggiunto il 30 per cento dell'obiettivo complessivo, con più di 300 mila proiettili che sono già stati consegnati" e che provengono dalle scorte dei Paesi Ue. "L'industria europea esporta molto verso i Paesi terzi, quindi "chiediamo agli Stati membri di modificare le loro priorità di produzione per dare la precedenza all'Ucraina", ha poi aggiunto. L'annuncio arriva dopo che in mattinata il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, aveva dichiarato che l'Europa mancherà la promessa di fornitura fatta a Kiev. (segue) (Beb)