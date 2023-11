Ucraina: Borrell, Ue deve fare di più e più rapidamente, industria bellica sposti priorità produzione su Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo, a quanto ribadisce però Borrell, rimane quello di riuscire nella consegna entro il limite prefissato. "L'obiettivo è ambizioso, ma continuiamo a spingere per raggiungerlo, e fare qualsiasi cosa, ogni giorno, per consegnare al più presto più munizioni", ha dichiarato in conferenza stampa l'Alto rappresentante Ue. Sul supporto all'Ucraina, ha poi aggiunto, "l'Ue sta facendo molto, ma serve fare di più e più in fretta. Il tempo si misura non solo sulla distruzione delle infrastrutture e delle case, ma anche sulla perdita di vite umane. Dobbiamo capire che il sostegno all'Ucraina deve essere concepito a lungo termine e dovrebbe far parte dei nostri impegni di sicurezza", ha quindi specificato. In mattinata il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, ha voluto tranquillizzare tutti sulla possibilità di rispettare le scadenze prefissate. "La capacità di produzione di munizioni in Ue è aumentata del 30 per cento da febbraio. Siamo quindi in linea con l'obiettivo di fornitura di un milione di munizioni a Kiev entro la primavera", ha dichiarato. "Questo obiettivo sarà raggiunto. Ora, naturalmente, gli Stati membri devono effettuare gli ordini per soddisfare i loro obblighi nei confronti dell'Ucraina", ha poi aggiunto attribuendo l'onere della futura consegna sugli Stati membri, chiamati ad attuare la seconda fase del piano, che prevede acquisti congiunti fra i Paesi Ue. (segue) (Beb)