Ucraina: Borrell, Ue deve fare di più e più rapidamente, industria bellica sposti priorità produzione su Kiev (3)

Nel frattempo, la situazione sul campo rimane in fase di stallo. "In Ucraina continuano i combattimenti e la situazione sul campo è difficile. L'Ue deve mantenere il sostegno a Kiev, non possiamo permettere al presidente Putin di vincere", ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha partecipato al Consiglio Difesa di Bruxelles. "Le guerre sono imprevedibili, nessuno può dire come e quando finirà questa. Quello che possiamo dire è che la probabilità di un esito negoziale accettabile aumenta con l'aumentare del sostegno militare che forniamo all'Ucraina, perché finora non abbiamo visto una reale volontà da parte di Putin di negoziare una soluzione accettabile per Kiev", ha poi continuato. "L'unico modo per arrivare a questo risultato", ha concluso, "è convincerlo che non vincerà sul campo di battaglia", e l'unico modo per raggiungere questo obiettivo "è rafforzare la capacità militare dell'Ucraina fornendo supporto". Nel frattempo, in serata, è atteso il possibile sblocco dell'ottava tranche di aiuti finanziari per gli armamenti a Kiev, proveniente dal Fondo europeo per la pace e bloccati dal veto posto dall'Ungheria. "Il ministro ungherese ci ha spiegato che in serata ci sarà un nuovo incontro con la delegazione Ucraina per cercare di sbloccare il pagamento dell'ottava tranche" di fondi per le armi, ha detto Borrell in conferenza stampa. "Penso che ci sia una possibilità e spero che questo sia finalmente sbloccato. Qualsiasi altra soluzione non è sul tavolo. Abbiamo bisogno di avere l'unanimità e ho chiesto agli ungheresi di continuare a lavorare con gli ucraini", ha concluso.