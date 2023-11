Medio Oriente: prosegue l’avanza di Israele a Gaza, uccisa una soldatessa rapita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, ha invitato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a dimettersi "dal momento che non merita di guidare l'Onu". A margine di una visita del ministro agli uffici dell'Onu a Ginevra e di un incontro con il Comitato internazionale della Croce rossa e l'Organizzazione mondiale della sanità, Cohen ha dichiarato che "Antonio Guterres non merita di guidare le Nazioni Unite. Non ha promosso alcun processo di pace nella regione”. Il ministro ha anche detto che la priorità del segretario dovrebbe essere liberare la Striscia di Gaza dal movimento islamista palestinese Hamas. Guterres era già stato criticato da Israele dopo aver affermato che, sebbene nulla giustifichi i crimini commessi da Hamas, essi "non si sono verificati nel vuoto". Cohen ha parlato anche della situazione degli ostaggi detenuti a Gaza, affermando che “ci aspettiamo che la Croce Rossa metta la questione in cima alla lista delle priorità, che usi tutte le leve di pressione e che non si fermi finché non avrà visitato tutti gli ostaggi, valutato le loro condizioni e assicurato che ricevano le cure mediche di cui hanno bisogno". Sulla liberazione si è espresso anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che si è detto fiducioso in merito alla possibilità di concordare il rilascio degli ostaggi catturati da Hamas dopo l’attacco sferrato il mese scorso contro Israele. Parlando con i giornalisti, prima di partire per San Francisco per il vertice della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (Apec), Biden ha detto di essere “fiducioso: credo che il rilascio degli ostaggi avverrà”. (segue) (Res)