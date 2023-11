Medio Oriente: prosegue l’avanza di Israele a Gaza, uccisa una soldatessa rapita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto continua a salire il bilancio dei morti durante la guerra, con altri due militari israeliani uccisi durante i combattimenti con Hamas. Da parte palestinese, sono 11.451 i morti nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania dall'inizio delle operazioni di Israele. Secondo il ministero della Salute palestinese, i feriti sono 31.700. Il ministero ha precisato che per il terzo giorno consecutivo si trova in difficoltà nell'aggiornare i dati sulle vittime a causa del collasso dei servizi e delle comunicazioni negli ospedali del nord di Gaza. Secondo il ministero, nella Striscia di Gaza sono state uccise 11.255 persone, tra cui 4.630 bambini, 3.130 donne e 682 anziani, mentre 29 mila sono rimasti feriti, 3.250 sono dispersi e ritenuti morti sotto le macerie, tra cui 1.700 bambini. In Cisgiordania sono stati registrato 196 morti e 2.700 feriti. Sul fronte diplomatico, prosegue l’azione dell’Egitto volta a garantire gli aiuti umanitari necessari agli abitanti della Striscia di Gaza. Il presidente egiziano Al Sisi ha infatti al suo governo di fornire 650 tonnellate di beni al popolo palestinese. Intanto, finora un totale di 161 camion carichi di aiuti umanitari è entrato nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah al confine con l'Egitto. Secondo il quotidiano egiziano “Youm7”, circa 600 persone con doppia cittadinanza sono entrate in Egitto attraverso il valico. (Res)