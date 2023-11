Farnesina: viceministro Cirielli partecipa a lancio Fiera Codeway Expo e bandi Aics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, presso la Sala Aldo Moro della Farnesina, il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, è intervenuto all'apertura dell'evento di lancio di Codeway Expo (15-17 maggio 2024), manifestazione fieristica dedicata alla cooperazione allo sviluppo e all'imprenditorialità, organizzata dalla Fiera di Roma in collaborazione con The European House Ambrosetti e patrocinata dalla Farnesina. All'evento, riferisce la Farnesina in una nota, sono intervenuti anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il consigliere giuridico del ministro Antonio Tajani per la diplomazia economica e lo sviluppo, Marco Rago. Presenti, infine, i principali attori della Cooperazione italiana (Maeci, Aics, Cdp), europea e internazionale, delle organizzazioni della società civile, delle associazioni di rappresentanza delle Pmi italiane e delle stesse imprese. Nel suo intervento, il viceministro Cirielli ha sottolineato come "il settore privato rappresenti un pilastro fondamentale della cooperazione allo sviluppo e, in generale, dell'azione diplomatica italiana, a cominciare dal continente africano nel quadro del Piano Mattei lanciato dal presidente del Consiglio Meloni". (segue) (Com)