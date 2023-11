Farnesina: viceministro Cirielli partecipa a lancio Fiera Codeway Expo e bandi Aics (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanità, agroalimentare, transizione ecologica e formazione saranno i temi chiave dell'edizione 2024, che consentirà anche di prendere parte a speciali programmi B2B ed entrare in contatto con potenziali partner internazionali. La nuova piattaforma Codeway Expo accompagnerà̀ poi le imprese nelle varie tappe di avvicinamento all'evento di maggio 2024, attraverso la pubblicazione di contenuti preparatori mirati. Durante la giornata, sono stati inoltre presentati i bandi dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, strumento privilegiato per promuovere il coinvolgimento dei soggetti del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo. È stato infine illustrato lo studio strategico di The European House Ambrosetti – commissionato dall'Aics - sul coinvolgimento del settore privato nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo, che ha evidenziato le molteplici opportunità del mondo della cooperazione internazionale. "La collaborazione pubblico-privato ha un elevato potenziale nella promozione degli interessi nazionali all'estero, anche con riguardo alla sostenibilità. Nel nostro Paese vi sono margini d'intervento per incrementare le risorse destinate alla cooperazione internazionale allo sviluppo e per ingaggiare gli operatori privati", ha affermato Lorenzo Tavazzi, partner e responsabile Area scenari e intelligence di The European House - Ambrosetti. (Com)