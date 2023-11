Imprese: Mazzoncini (A2A), focus su crescita industriale, 1,3 miliardi per impianti e reti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita che dà maggior valore “è evidente che sia quella organica, di tipo industriale”. Ad oggi, 1,3 miliardi di euro “sono capex di tipo industriale, quindi realizzazione di impianti e costruzioni delle nostre reti”. A dirlo è Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, commentando i risultati dei primi nove mesi del 2023. L’opportunità di Egea “l’abbiamo valutata evidentemente anche noi, era una utility privata”, poi “abbiamo valutato di utilizzare le nostre risorse per continuare nel nostro piano industriale. “Nel nostro piano industriale, già nel gennaio del 2021, avevamo dichiarato chiuse le operazioni di aggregazione territoriale – ha spiegato Mazzoncini - investendo tutte le nostre risorse in crescita industriale, quindi realizzazione di impianti e infrastrutture, peraltro quelle che servono a sfruttare la posizione energetica del nostro paese. Non è accorpando soggetti che già esistono che affrontiamo il tema della transizione” ha aggiunto l’Ad. L’opportunità di Egea “l’abbiamo valutata evidentemente anche noi, era una utility privata”, poi ricordando gli avvenimenti successivi, ha concluso che “abbiamo valutato di utilizzare le nostre risorse per continuare nel nostro piano industriale”.(Rem)