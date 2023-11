Ambiente: governo vuole carta bianca su revisione Testo unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'istituzione della commissione interministeriale cui è affidata la revisione del Testo unico ambientale, "il governo fa emergere ancora una volta tutta la sua superficialità nel trattare temi tanto delicati quanto strategici per il nostro Paese". Lo ha detto, in Aula alla Camera, la deputata del Movimento cinque stelle, Ilaria Fontana. "Oltre alla dubbia provenienza del panel di esperti che ne fanno parte, è assurdo che tra i membri non figurino esponenti delle associazioni ambientaliste, nemmeno prese in considerazione come soggetti da audire - ha aggiunto la parlamentare -. Ma l'aspetto più preoccupante di questa mossa è che alla commissione vengano affidati sia la scrittura dello schema di legge delega sia i decreti attuativi, sancendo in pratica la totale 'esternalizzazione' di funzioni che sono di competenza dei poteri esecutivo e legislativo dello Stato. Una materia così complessa come la revisione di tutta la normativa ambientale non si può lasciare solo a tecnici, per di più con simili profili. Il luogo più consono dove portare un simile dibattito è proprio il Parlamento. Il governo su questi temi vuole avere carta bianca, e questo è inaccettabile. Il Parlamento va rispettato". (Rin)