Pnrr: Foti (Fd'I), cattivi auspici spazzati via da portavoce commissione Ue

- "L'Italia, secondo la commissione Ue, è tra le prime nazioni europee sulla messa in opera del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alle previsioni catastrofiche di certi ambienti politici sinistri, rispondono la responsabilità e l'affidabilità del governo Meloni: i cattivi auspici fatti circolare nelle scorse ore vengono spazzati via dalle parole di una portavoce della Commissione, secondo la quale il lavoro a stretto contatto con il governo italiano sta portando risultati proficui. I traguardi e gli obiettivi fin qui raggiunti grazie anche al lavoro del ministro Fitto hanno reso possibile finora l'erogazione delle somme e pongono le basi per una discussione costruttiva sul piano rivisto". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)