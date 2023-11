Rpt - Lombardia: opposizioni, su mozione Lo Palo centrodestra non compatto come diceva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto - Per la seconda volta in poco tempo "la maggioranza di destra in Regione va sotto attraverso il voto segreto, entrambe le volte su questioni che riguardano persone o proposte riconducibili a Fratelli d’Italia. Questo dato è inequivocabile". Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia, dopo l’approvazione a voto segreto in Consiglio regionale, con 37 sì e 36 no, della mozione firmata dalle opposizioni con cui si chiedeva al presidente Fontana di sollevare Lucia Lo Palo dall’incarico di presidente di Arpa Lombardia. "Ma soprattutto - ha proseguito Majorino - le tesi strampalate del negazionismo climatico di certa destra, di cui Lo Palo è solo l'ennesima rappresentante, non stanno in piedi e il Consiglio regionale è riuscito ad affermarlo, grazie al voto segreto. Andremo avanti così, senza mai fare sconti”, ha concluso Majorino. Il voto segreto, commenta Michela Palestra, consigliere regionale del Patto Civico "ha confermato che questa è una nomina politica e che la politica si deve prendere la responsabilità di chi nomina e non può ignorare la posizione scivolosa con una dichiarazione quantomeno incauta che nega l'influenza dell'uomo sull'accelerazione dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo". "Hanno detto - ha concluso Palestra - che la maggioranza era compatta, l'Aula ha restituito un'altra fotografia molto chiara ed esplicita". Secondo Nicola Di Marco, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle la maggioranza è "implosa", palesando "agli occhi dei lombardi i conflitti e le divisioni che da sempre caratterizzano questa legislatura. "La bocciatura "dell’ormai ex presidente di Arpa Lombardia Lo Palo, emblema del non merito e delle logiche spartitorie con cui Lega e Fratelli d’Italia si sono divisi le poltrone, segna il punto di non ritorno di questa esperienza di governo. È bastata la nostra richiesta di voto segreto per vedere la maggioranza andare a pezzi dopo che il capogruppo della Lega e gli esponenti della Giunta ne avevano garantito la solidità e la compattezza. Non ci sono dubbi sul fatto che l’ambiente all’interno del centrodestra lombardo sia diventato irrespirabile", ha concluso il consigliere. (Rem)