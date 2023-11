Lazio: Assessore ambiente, allevamenti di pesce fuori dal Golfo di Gaeta, salvi quelli di molluschi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo punto "sarà importante avviare lo spostamento offshore, ossia al largo, degli impianti che comportano un inquinamento delle acque all'interno del golfo, così come stabilito dalla Carta Vocazionale delle zone di mare della Regione Lazio – ha spiegato l'assessore Palazzo - Abbiamo voluto fare ordine in una materia complessa e gettare i presupposti per le azioni volte a tutelare l'ambiente. Sono particolarmente soddisfatta perché – ha concluso l'assessore Palazzo - con questo intervento dimostriamo come la tutela ambientale, se accompagnata da un adeguato supporto scientifico, possa viaggiare di pari passo con le esigenze produttive dei territori". (Com)