Usa: Biden su inflazione, continuerò a combattere per i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto positivamente gli ultimi dati sull’inflazione, che nel mese di ottobre si è attestata al 3,2 per cento. In una nota, il presidente Usa ha affermato che la sua amministrazione “sta lavorando per portare risultati che facciano il bene dei cittadini, e non molleremo un solo secondo”. Biden ha aggiunto di voler continuare a “combattere” per abbassare i prezzi in capo alle famiglie, ricordando che i repubblicani al Congresso “preferiscono combattere per abbassare le tasse delle grandi aziende: non glielo permetterò”. (Was)