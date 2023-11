Giubileo: Gualtieri, 17 nuovi interventi in avvio e 12 progetti a gara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Nel corso della riunione di oggi a Palazzo Chigi "ho descritto nel dettaglio l'andamento interventi, stiamo seguendo i cantieri: sono 189 interventi. Abbiamo 12 interventi in corso in cui rientrano però anche le strade, che sono molte di più, 17 interventi sono di imminente avvio e 12 progetti stanno andando in gara". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri lasciando Palazzo Chigi a termine della riunione di oggi sul Giubileo con il governo e la Santa Sede. "Contiamo - ha aggiunto - di chiudere le ultime progettazioni, entro il primo trimestre del prossimo anno e ci sarà quindi una intensificazione dei cantieri. Siamo partiti, lo ripeto sempre, con ritardo per ragioni oggettive legate a vicende politiche ed istituzionali. Il primo Dpcm è arrivato a gennaio e si è lavorato a tempo di record", ha concluso. (Rer)