I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

24 luglio 2021

- Italia-Kenya: ministro della Difesa keniota Duale a Roma, previsti incontri con Crosetto e Urso - Il ministro della Difesa keniota, Aden Duale, inizia oggi una visita di due giorni a Roma durante la quale dovrebbe incontrare il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso. Una visita che servirà, con ogni probabilità, a rilanciare la cooperazione con l'Italia in ambito spaziale, già sancita da un Accordo intergovernativo entrato in vigore il 16 dicembre 2020 ma interrotto nei mesi scorsi dal governo keniota. Allo studio, scrive la rivista "Africa Intelligence", c'è infatti un nuovo quadro normativo per le attività spaziali, mentre Nairobi e Roma si preparano per una nuova cooperazione. L'accordo, relativo al Centro spaziale "Luigi Broglio" di Malindi, noto anche come "San Marco", prevedeva il sostegno all'Agenzia spaziale del Kenya (Ksa), sotto la supervisione del ministero della Difesa, da parte del suo equivalente italiano, l'Agenzia spaziale italiana (Asi). Si prevedeva inoltre che gli esperti kenioti avessero accesso ai dati ottenuti dagli scienziati italiani, nonché la creazione di un centro di osservazione della Terra. Nel luglio scorso, tuttavia, lo stesso ministro keniota Duale aveva annunciato la chiusura temporanea del Centro, di proprietà e gestito dall'Asi, dichiarando al parlamento che non sarebbe stato autorizzato a operare se le autorità italiane non avessero condiviso i dati raccolti con il Kenya. Il ministro aveva quindi attribuito la situazione di stallo a quella che aveva definito una "mancanza di trasparenza e responsabilità da parte dell'Agenzia spaziale italiana". (segue) (Res)