I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Madagascar: presidenziali, dieci partiti di opposizioni si uniscono all'appello per boicottare il voto - La coalizione di opposizione di 10 partiti del Collettivo dei dieci del Madagascar ha invitato gli elettori a boicottare le elezioni presidenziali di giovedì prossimo, 16 novembre, nel contesto del peggioramento della tensione politica che sta travolgendo il Paese. In una nota congiunta, dieci dei 13 candidati presidenziali registrati per le elezioni hanno chiesto una revisione della più alta corte del Paese e della Commissione elettorale prima dello svolgimento delle urne, affermando che il presidente in carica Andry Rajoelina - che corre per un secondo mandato - non sia idoneo a causa della cittadinanza francese che ha acquisito nel 2014, accusa che lui tuttavia respinge. Anche la leader della Camera bassa del parlamento Christine Razanamahasoa, membro del partito del presidente in carica, ha chiesto la sospensione del voto perché non ci sono le condizioni giuste. Nelle ultime sei settimane centinaia di sostenitori dell'opposizione hanno continuato a tenere marce vietate nella capitale, Antananarivo, che la polizia ha regolarmente disperso usando gas lacrimogeni. Rajoelina, da parte sua, ha esortato l’opinione pubblica a ignorare le richieste dell’opposizione al boicottaggio e a partecipare in gran numero alle elezioni. (segue) (Res)