I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Sudan: Griffiths (Onu), da inizio conflitto oltre 10 mila morti e 25 milioni di persone necessitano di aiuti umanitari - Più di 10 mila persone hanno perso la vita dallo scoppio del conflitto in Sudan, lo scorso 15 aprile, e quasi 25 milioni hanno bisogno di assistenza umanitaria. È quanto denunciato dal sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, Martin Griffiths, intervenendo ai lavori del Forum umanitario sul Sudan. "Il conflitto scoppiato il 15 aprile, e che continua ancora oggi, ha scatenato una valanga di sofferenze umane su persone già barcollanti sotto il peso di una crisi umanitaria. In tutto il Paese le comunità hanno dovuto fare i conti con livelli orribili di violenza, fame e malattie. Secondo quanto riferito, finora più di 10 mila sudanesi hanno perso la vita. Molte persone hanno perso tutto: le loro famiglie, le loro case, i loro averi, i loro mezzi di sussistenza. I bambini non possono andare a scuola o consultare un medico e la maggior parte dei servizi di base sono quasi completamente fermi. Donne e ragazze hanno sopportato un fardello particolarmente pesante, affrontando rischi terrificanti per la loro sicurezza, tra cui stupri e rapimenti. Quasi 25 milioni di persone in Sudan hanno ora bisogno di assistenza umanitaria", ha denunciato Griffiths. "La comunità umanitaria rimane ferma nella propria determinazione a fornire assistenza salvavita a coloro che ne hanno bisogno. Le nostre squadre sul campo sono pronte a fornire assistenza alle persone ovunque si trovino ma l’accesso è un problema serio", ha aggiunto. (segue) (Res)