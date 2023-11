I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: premier Ahmed torna a rivendicare accesso al Mar Rosso ma "solo attraverso regole commerciali" - L’Etiopia intende vedersi garantito l’accesso al mare "solo attraverso discussioni basate sulle regole commerciali e non in modo aggressivo". Lo ha ribadito il primo ministro etiope Abiy Ahmed intervenendo oggi al Parlamento etiope per il question time. “Se l’accesso dell’Etiopia al porto di Gibuti venisse bloccato, l’importazione di carburante, fertilizzanti e altri beni essenziali attraverso il porto verrebbe interrotta e ciò a sua volta influenzerebbe le attività economiche complessive del Paese. Ecco perché l’Etiopia sta cercando altre alternative per avere accesso al Mar Rosso”, ha detto Ahmed. "La mancanza di accesso diretto al mare da parte dell'Etiopia ha contribuito all'aumento di migranti etiopi privi di documenti in vari Paesi del Medio Oriente e dell'Africa, limitando la capacità della nazione di soddisfare la sua numerosa popolazione e ostacolando la sua crescita economica e lo sviluppo", ha affermato il primo ministro, invitando gli altri Paesi della regione e dell'Africa in generale a considerare la vera natura dell'interesse e dei problemi che l'Etiopia si trova attualmente ad affrontare. “L’Etiopia ha la Grande diga della rinascita etiope (Gerd) e le più grandi compagnie aeree dell’Africa. Quindi possiamo condividere questi grandi tesori nazionali con i Paesi disposti a condividere i loro porti con noi”, ha proseguito il premier. “Non abbiamo intenzione di minacciare la sovranità di nessuna nazione ma vorremmo un accesso regolamentato al Mar Rosso. La nostra richiesta è quella di avviare discussioni verso soluzioni sostenibili”, ha aggiunto. Nel 1993, anno dell'indipendenza dell'Eritrea, l’Etiopia aveva una popolazione di circa 47 milioni di abitanti e possedeva due porti marittimi, quelli di Massaua e Assab. Tuttavia il conflitto scoppiato tra Eritrea ed Etiopia ha costretto il Paese a dipendere dal solo porto di Gibuti, sulla base di un accordo commerciale. (Res)