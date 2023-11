I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruanda: genocidio, al via a Parigi il processo contro Sosthene Munyemana - Si apre oggi a Parigi il processo a carico di un medico ruandese per il suo presunto ruolo nel genocidio del 1994 in Ruanda. Sosthene Munyemana, 68 anni, è accusato di genocidio, crimini contro l'umanità e complicità in tali crimini. Si prevede che oltre 60 persone testimonieranno al processo. In caso di condanna l'imputato, che nega ogni illecito, rischia l’ergastolo. Dal settembre 1994 Munyemana vive in Francia, dove ha vissuto e lavorato come medico fino al recente pensionamento. Munyemana, che al momento del genocidio ricopriva l'incarico di ginecologo nel distretto di Burate, è accusato di aver cofirmato nell'aprile 1994 “una mozione di sostegno al governo ad interim” che supervisionò il genocidio e di aver partecipato a un comitato locale e a riunioni che organizzavano retate di civili tutsi. Munyemana è anche accusato di aver detenuto civili tutsi “senza cure, igiene e cibo” nell’ufficio dell’amministrazione locale che all’epoca era “sotto la sua autorità” e di aver trasmesso “istruzioni delle autorità alla milizia locale e ai residenti che portassero a la retata dei tutsi”, tra le altre cose. Questo è il sesto caso legato al genocidio ruandese che arriva in tribunale a Parigi. Il processo durerà fino al prossimo 19 dicembre. Durante il genocidio del Ruanda, tra l'aprile e il luglio 1994, furono uccisi più di 800 mila tutsi e hutu moderati. (Res)