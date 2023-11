© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Tunisia: intesa su cooperazione a sostegno dell’artigianato - Oggi è stata firmata l'intesa tra la Cooperazione italiana, rappresentata dall'ambasciatore d’Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido) per il lancio della seconda fase del progetto Creative Tunisia 2.0 a sostegno dell'artigianato del Paese nordafricano attraverso formazione professionale e nuove opportunità d'impiego. Lo ha riferito l’ambasciata d’Italia in Tunisia sul suo profilo Facebook. Creative Tunisia fa parte del programma europeo "Tounes Wijhetouna". Il progetto mira a rafforzare le catene di valore dell'artigianato e del design in Tunisia, per sostenere la competitività del settore e garantire la valorizzazione dei prodotti e l'accesso ai mercati nazionali e internazionali. (segue) (Res)