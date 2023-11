I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: Abdelkrim Benmebarek eletto segretario generale del Fronte di liberazione nazionale - Abdelkrim Benmebarek è stato eletto come nuovo segretario generale del Fronte di liberazione nazionale (Fln) per i prossimi cinque anni, in sostituzione di Abou Fadl Baadji, che ha deciso di non candidarsi. Lo hanno riferito i media algerini. Benmebarek è stato eletto all'unanimità dai membri del comitato centrale dell’Fln, al termine dei lavori dell'undicesimo congresso del partito presso il Centro congressi internazionale Abdelhafid Rahal, ad Algeri. Il congresso, iniziato l’11 novembre e conclusosi ieri, si è tenuto con tre anni di ritardo, dal momento che era inizialmente previsto per il 2020. In passato, Benmebarek ha ricoperto diversi incarichi nelle strutture del partito, tra cui il ruolo di presidente della municipalità di Bouzareah ad Algeri, ed è stato successivamente eletto deputato all'Assemblea popolare nazionale (la camera bassa del Parlamento algerino). Nella giornata di ieri, inoltre, i delegati del congresso dell’Fln hanno approvato l'elenco dei 351 membri del comitato centrale, organo supremo del partito, responsabile anche dell'elezione del segretario generale. La nomina dei nuovi membri del comitato centrale, peraltro, è stata costellata da scontri e tensioni interni. I due terzi di tale organismo, infatti sono eletti dai delegati delle province, mentre i restanti sono nominati dal segretario generale. (segue) (Res)