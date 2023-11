© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: presidente Egitto Al Sisi, “650 tonnellate di beni al popolo palestinese” - Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, ha ordinato al suo governo di fornire 650 tonnellate di beni al popolo palestinese, secondo quanto riferito da un comunicato stampa della presidenza. Al Sisi ha incontrato il primo ministro, Mostafa Madbouly, e il ministro degli Approvvigionamenti, Ali Moselhi, che hanno informato il presidente anche sugli intensi sforzi compiuti dal governo per fornire beni di prima necessità agli egiziani e per garantire che la loro disponibilità non sia influenzata dalle successive crisi internazionali. Durante l'incontro le parti hanno discusso della necessità creare negozi e magazzini strategici e completare il progetto nazionale dei silos, per garantire scorte sufficienti di beni di base e prodotti alimentari durante tutto l'anno. (Res)