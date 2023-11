I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Libano, Unifil non sapeva della presenza di giornalisti ieri a Yaroun - La Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) “non era a conoscenza della presenza di giornalisti nella regione di Yaroun, ieri, e non ha partecipato all’organizzazione, né al coordinamento della loro visita”. È quanto dichiarato dal portavoce di Unifil, Andrea Tenenti, nel corso di una conferenza stampa, citato dall’agenzia di stampa libanese “Nna”. Nel pomeriggio di ieri, un convoglio di giornalisti era stato raggiunto da due colpi d’artiglieria israeliani a Yaroun, nel sud del Libano. Un operatore dell’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, Issam Mawassi, era rimasto leggermente ferito e il veicolo a bordo del quale viaggiava era stato danneggiato. Al momento, i corrispondenti del quotidiano “Al Akhbar” (vicino al movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah) e delle emittenti televisive “Al Jadeed”, “Al Jazeera”, e “Mtv” effettuavano una visita nel villaggio di Yaroun. (segue) (Res)