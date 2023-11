© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Cisgiordania, forze israeliane demoliscono monumenti ad Arafat a Tulkarem - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno demolito dei monumenti dedicati al defunto presidente dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Yasser Arafat, all'ingresso del campo profughi di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riferisce il quotidiano “Times of Israel”, precisando che per il momento non è stata fornita alcuna spiegazione per l’abbattimento. (segue) (Res)